Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu, haftalık etkinlik programını yayımladı.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu'nun haftalık programında "Tarla Kuşuydu Juliet," "Tıngır Mıngır Ülke", "Sonum Başlangıcımdır" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı oyunların sahneleneceği gün ve mekanlar belli oldu.

Bursa'da “Tarla Kuşuydu Juliet” ve “Tıngır Mıngır Ülke” (çocuk oyunu) Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, “Sonum Başlangıcımdır” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

Ephraim Kishon’un yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya yönettiği “Tarla Kuşuydu Juliet”, tiyatro tarihinin efsanevi aşkları Romeo ve Juliet’in kavuşmalarını ve evli-çocuklu hallerini konu alıyor. Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay’ın rol aldığı oyun, AVP Sahnesinde,25-26-27-28 Nisan saat 20.00’de, 29 Nisan’da saat 15.00 ve 20.00’de;

Kazım Güçlü’nün yazdığı ve yönettiği “Tıngır Mıngır Ülke” çocuk oyununda; Ceren Kayış, Çağrı Zora, Deniz Orakçı Yavuz, Acan Ağır Aksoy, Öykü Esendemir Örük, Kübra Tüzgün, Mert Çifçi, Ferhun Yılmaz ve Orhan Ergün rol almakta. Oyunumuz 25-26 Nisan, saat 14.00’te AVP Sahnesinde;

Nurduran Duman’ın yazdığı, Halil Akarsu’nun yönettiği; Cansu Yılmaz, Ceren Kayış ve Rabia Tutal’ın rol aldığı “Sonum Başlangıcımdır”, 28-29-30 Nisan saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.

“UÇURTMANIN KUYRUĞU” UŞAK- ISPARTA TURNESİNDE

Savaş Dinçel’in yazdığı, Serap Uluyol Karanfilci’nin yönettiği “Uçurtmanın Kuyruğu”; 25-26 Nisan saat 20.00’de, Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 28-29 Nisan saat 20.00’de Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenecek.