Bursa iş dünyasının e-ticaret ve dijitalleşme alanında gelişimini hızlandıracak strateji ve projelere öncülük edecek BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi ilk toplantısını yaptı. Konsey Başkanı İlker Özgüven, “Bursa’yı üretim ve ihracatta olduğu gibi e-ticaret ve dijitalleşme alanında da Türkiye’nin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Bursa’da e-ticaret ve dijitalleşme ekosistemini temsil eden özel sektör, kamu ve üniversite temsilcilerini bir araya getiren BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi’nin ilk toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, Konsey Başkanı İlker Özgüven, Konsey Başkan Yardımcısı Barış Sülün ve Konsey üyelerinin katıldığı toplantıda e-ticaret ve dijitalleşmenin gelişimine ivme kazandıracak çalışmalar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, dünya genelinde önemli bir değişim süreci yaşandığını ifade etti. Erol Kılıç, ekonomiden politikaya, şirket yönetiminden girişimciliğe tüm alanları etkileyen bu süreçte dijitalleşme ve yeni ekonomi kavramlarının önem kazandığına dikkati çekerek, “Ülkemiz şu anda önemli bir eşikte. Bu eşiği geçmemizin yolu yeni ekonominin dinamiklerine uyum sağlamak ve bu gelişmeleri kalkınma hamlemizin odağına koymaktır. Bu nedenle e-ticaret ve dijitalleşme gibi alanlarda stratejilerimizi oluşturmamız gerekiyor. Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk kez hayata geçirdiğimiz sektörel konsey yapılanmasını bu anlayışla kurguladık. Bilgi temelli yeni ekonominin dijital dönüşümle şekillendiği, girişimcilik ekosisteminin daha da önem kazandığı bir dönemde yeniden yapılandırdığımız E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyimiz de önemli projelere imza atacaktır. Konseyimize çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

“E-ticarette yeni iş modellerinin geliştirilmesini hedefliyoruz”

BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, e-ticaretin iş yapma biçimlerini değiştiren yeni bir ekonomi modeli olduğunu söyledi. Özgüven, teknolojik gelişmelerin etkisiyle e-ticaret alanında her geçen gün yatırımların sayısının arttığını belirterek, “Konsey olarak Bursa’da bu iş modellerinin geliştirilmesi, desteklenmesi, kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlanması için çalışmalarda bulunuyoruz. E-ticaret ve dijital ekonomi özellikle pandemi sonrası bütün sektörleri inanılmaz bir şekilde değiştirdi. Bilişim sektörü başta olmak üzere, üretimden lojistiğe her alanda e-ticareti konuşuyoruz. Bursa’da e-ticaret ve dijitalleşme alanında gelişimi hızlandıracak adımları tespit etmek zorundayız. İş dünyası, kamu ve üniversitelerin ortak akıl ve yakın işbirliği hedefiyle, katılımcı bir yapıda oluşturulan Konseyimiz bu konuda önemli bir misyon üstlenecek.” dedi.

Konsey çatısı altında e -ticaret ekosisteminde yer alan tüm paydaşları bir araya getirdiklerini kaydeden Özgüven, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bursamızı sanayi ve ihracatta olduğu gibi e-ticaret, e-ihracat gibi alanlarda da ön sıralara taşımak istiyoruz. Bu konuda ortak bir yol haritası oluşturmak için konseyimizi oluşturduk. BTSO bünyesinde ayrıca sadece e-ticaret firmalarımızın yer aldığı bir meslek komitesi de bulunuyor. BTSO 70. Meslek Komitemiz bu anlamda Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Hem meslek komitesi hem de konsey yapılanması ile sektörde tam temsiliyeti sağlamış durumdayız. Tüm paydaşlarımızın desteğiyle güzel işlere imza atmak istiyoruz.”

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkan Yardımcısı Barış Sülün, e-ticaretin genç bir kavram olduğunu ve sektörün önünde büyük bir gelişim potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Pandemi sürecinin e-ticarette ufkun geniş olduğunu net biçimde gösterdiğini kaydeden Sülün, “Bursa’da birçok satıcı var. İnternet üzerinden iş yapmak isteyen birçok insan var. Kimileri doğru, kimileri yanlış bilgilerle bu işi yapıyor. Bu alan çok konuşulabilir bir alan değil. Biz bu alanı konuşulabilir bir alan yapmak istiyoruz. E-ticaretteki ekonomik değeri ıskalamadan, bu alanda güçlenmemizi sağlayacak adımları hızla atmamız gerekiyor. Bunun için firmaların, kamu ve üniversiteler ile işbirliği yapması çok önemli. Bursa şu anda e-ticarette satıcı tarafında Türkiye’nin 4. büyük kenti. Tüketici tarafında da ön sıralarda yer alıyoruz. Bursa’yı e-ticarette daha iyi bir şekilde konumlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.