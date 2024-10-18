Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi Kır Sokak'ta devam eden inşaat çalışmaları, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle bölge halkının tepkisine neden oluyor.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

EDİRNE (İGFA) - İnşaat sahasında gerekli tedbirlerin alınmaması, hem yayalar hem de sürücüler için ciddi riskler oluşturuyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, duruma dair şikayetlerini dile getirirken yetkililerin acilen müdahale etmesi gerektiğini söylüyor. Mahalle sakinleri, “Her gün buradan geçerken korkarak yürüyoruz. Ne bir güvenlik ağı ne de çalışanların dikkati var. Özellikle çocuklarımız için çok endişeliyiz. Bir kaza yaşanmadan yetkililerin önlem almasını bekliyoruz.” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sadece yayalar değil, sürücüler de inşaat alanındaki düzensizlikten şikayetçi. Yol kenarında duran inşaat araçları ve malzemeler, görüş açısını kısıtlıyor ve dar sokakta trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.