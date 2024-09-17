Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Keles İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaklaşık 150 vatandaşı dolandırıcılara karşı bilgilendirdi.

Keles İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde 150 vatandaşı afiş ve broşür dağıtarak bilgilendirdi. Vatandaşlara telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin verilmemesi belirtildi. Ayrıca, kendilerini polis, jandarma veya savcı diye tanıtan kişilere ziynet eşya, para teslimi veya para aktarımı yapılmamasını talep etti.