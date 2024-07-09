‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, sokak, kavşak ve sahiller başta olmak üzere kentin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla çevreye görsel zenginlik katıyor.

Bursa’yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanları da peyzaj çalışmalarıyla yeniden düzenliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha yeşil, daha mavi ve daha estetik bir Bursa için park, bahçe, sokak, kavşak ve sahiller başta olmak üzere kentin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozahan’a 355 metrekare, Yeşil Camii çevresinde ise bin 200 metrekare rulo çim serme işi yaparak deforme olan alanları yeniledi. Ekipler, Hüdavendigar ve Vakıf Bera parklarında bulunan eski tip, yüksek sarfiyatlı, verimsiz aydınlatma armatürlerini yeni tip, düşük sarfiyatlı, yüksek verimli led armatürlerle değiştirdi. Bu çalışmayla hem yüzde 70 enerji tasarrufu hem de daha iyi bir aydınlatma sağlandı. FSM, Güzelyalı, Tirilye, Gemlik ve Beşyol kavşakları ile Altıparmak Caddesi ve Bursa Büyükşehir Belediye binası önünde bakım-onarım ve tanzim çalışmaları sürdüren ekipler, İnegöl Yenice Kavşağı’ndaki aydınlatma çalışmasını da tamamlayarak kullanıma sundu.

Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri de sahillerin daha temiz ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tirilye, Güzelyalı, Kurşunlu ve Gemlik sahillerindeki gelgitler ve şiddetli rüzgar sebebiyle dalgaların neden olduğu korozyondan dolayı oluşan çökmeleri ortadan kaldırmak amacıyla kütle beton çalışmaları tamamlandı. Bordür, parke taşı ve çevre düzenleme çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, beraberindeki teknik ekiple beraber Gemlik’teki çalışmaları yerinde inceledi. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Karataş’ın da yer aldığı ziyarette, vatandaşların talepleri de not alındı.