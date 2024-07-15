Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali, Pera Filarmoni Orkestrası ve Şevval Sam konseriyle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Bursa Festivali, kente renk katmaya devam ediyor. Özhan Marketler Zinciri’nin etkinlik sponsoru olduğu festivalin son konserinde, ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Pera Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Orkestranın performansına, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Şevval Sam eşlik etti. Sam’ın büyüleyici sesi ve performansı, izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi yaşattı. Seslendirdiği yerli ve yabancı şarkıları, orkestranın muhteşem performansıyla yorumlayan Şevval Sam, sanatseverleden büyük alkış aldı.

Konser, izleyicilere sadece müzik dolu anlar değil, aynı zamanda unutulmaz bir atmosfer de yaşattı. Bursa’nın tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen özel etkinlik, festivalin en önemli anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Konseri izleyen müzik tutkunları, Şevval Sam’ın sahnedeki enerjisi ve Pera Filarmoni Orkestrası’nın etkileyici performansıyla unutulmaz anlar yaşadı. Gecede Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanvekili Elif Özhan, Pera Filarmoni Orkestrası adına Şef İbrahim Yazıcı’ya ve ünlü sanatçı Şevval Sam’a muhteşem konser için teşekkür etti.