İrlanda’nın ünlü dans ve müzik grubu Celtic Legends, Türkiye’de ilk kez 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Celtic Legends, İrlanda rüzgârları estirdi.

Birçok farklı müzik, gösteri ve etkinlikle 7 Temmuz’dan bu yana devam eden 62. Uluslararası Bursa Festivali, şehri dünya kültürlerinin merkezi haline getirmeye devam ediyor. Günlerdir sayısız ünlü sanatçıyı, müzik grubunu Bursalı sanatseverlerle buluşturan festivalde, son olarak İrlanda’nın dans ve müzik kültürünün sergilendiği Celtic Legends müzikal gösterisi sahne aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki gösteride Celtic Legends, İrlanda‘nın dans ve müzik kültürünün özgün lezzetini, en sevilen ulusal enstrümanlar ve dansçıların muhteşem ritimleriyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Işıltılı kıyafetleri, birbirinden hareketli danslarıyla festival akşamına renk katan Celtic Legends, seyirciden tam not aldı. Türkiye’de ilk kez sahne alan grubun dakikalarca süren topuk dansı da büyük beğeni topladı. Kendilerine has dansları ve müziklerini Bursalı izleyenleriyle paylaşan Celtic Legends, İrlanda’nın renkli kültürünü adeta Bursa’ya taşıdı. Gecede BKSTV Yönetim Kurulu Başkanvekili Elif Özhan, Celtic Legends Grubu’na muhteşem gösteri için teşekkür etti.