Türkiye’nin en önemli seslerinden Nükhet Duru, 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde unutulmaz bir konsere imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali, Nükhet Duru, POW Trio ve gitarist Cenk Erdoğan’ı ağırladı.

POW Trio ve gitarist Cenk Erdoğan ile birlikte Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Nükhet Duru, “Nünü Caz Söylüyor” projesiyle, hayranlarına bu kez kabare ve caz şarkıları seslendirdi. Altın plak dahil birçok ödülün sahibi olan ve şarkılarıyla müzikseverlerin hafızalarında yer eden Duru, bambaşka bir performansla muhteşem bir konsere imza attı. Sanatseverlerin hayranlıkla izlediği ve her şarkı sonunda alkış yağmuruna tuttuğu gecede Nükhet Duru, Cenk Erdoğan ve POW Trio’nun muhteşem performansı eşliğinde beğenilen parçalarını Bursalı hayranları için söyledi. Yeni Türkü’nün “Olmasa Mektubun” şarkısını yorumlayan Duru’ya şarkı boyunca eşlik eden müzikseverler, keyifli bir festival gecesi yaşadı. Birbirinden unutulmaz eserleri kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı, Ayten Alpman’ın “Tek Başına” şarkısıyla konseri adeta zirveye taşıdı.

“Bursa’da kendimi güvende hissediyorum”

Sık sık izleyicilerle sohbet eden Duru, Bursa’nın kendisi için öneminin bir başka olduğunu belirterek, "Çocukluğum Bursa’da geçti. Bursa’ya sevdam daha 4 yaşında başladı. Bursa deyince aklıma yuva geliyor. Kendimi evimde hissediyorum. Gerçekten, diğer şehirlerden daha fazla kendimi burada güvende hissediyorum” dedi.

Durmazlar’ın etkinlik sponsoru olduğu gecede, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, ünlü sanatçı Nükhet Duru ve Cenk Erdoğan’a muhteşem konser için teşekkür etti.