62. Uluslararası Bursa Festivali, nostalji ve modernizmi bir araya getiren iki muhteşem konserle devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen festivalde, Türk Sanat Müziği’nin değerli sesi Bekir Ünlüataer ve bağlama virtüözü Erdal Akkaya, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde, Bekir Ünlüataer Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Ünlüataer, “Kahır Mektubu” ile başladığı konserinde “Bir Demet Yasemen” ve “İnleyen Nağmeler” gibi sanat güneşi Zeki Müren’in klasikleşmiş eserlerini büyük bir özen ve saygıyla dinleyicilere sundu. Ünlüataer’in performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Sanatçının, Zeki Müren’in müzikal mirasını onurlandıran ve yaşatan performansı, izleyicilerin beğenisini kazandı. Sanat güneşinin muhteşem eserleriyle sahne alan Ünlüataer, seyircilerin bitmek bilmeyen alkışları üzerine “Manolyam” şarkısını da seslendirdi.

Yıldırım’dan senfoni ve bağlama ezgileri yükseldi

Öte yandan Bursa Festivali çerçevesinde Yıldırım Cazibe Merkezi Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan bağlama virtüözü Erdal Akkaya ise Berlin Filarmoni Orkestrası ve Deutschen Oper müzisyenlerinden oluşan Berlin Senfoni Oda Orkestrası ile büyüleyici bir performans sergiledi. Akkaya ve Berlin Senfoni Oda Orkestrası, modern müziğin eşsiz tınılarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserin sonunda izleyiciler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışlayarak beğenilerini gösterdi.

Bursa Festivali, Türk Sanat Müziği’nin nostaljik ezgileri ve modern klasik müziğin birleşimiyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, muhteşem gece için Ünlüataer’e teşekkür etti.