Bursa Gala Kültür Sanat Merkezi’nin sunmuş olduğu dans gösterisi sanatseverler ile buluştu. 100’den fazla dansçının performans sergilediği gösteri dansın birçok çeşidi ile bütünleşerek muhteşem bir gösteriye imza atıldı.

Dansçılar ,bütün bir yıl boyunca eğitim gördükleri çalışmaları sahnede büyük bir heyecanla sergilerken seyircilerden alkış topladılar. Flamenko, Sirtaki, Arjantin Tango, Latin dansları, Zeybek ve çeşitli yörelerin halk oyunları gösterisi ile geceye renk katan ekipler bir eğitim yılı dönemini daha bitirmenin haklı mutluluğunu yaşadılar.

Çocuk grupları olarak, Müzik Resitali ve dans gösterileri ile şenlenen sahnede Klasik Bale, Modern Dans, Kids dance ve Hiphop branşlarında da sahne alan minik öğrenciler, heyecanla performanslarını sergilediler.

Gala Kültür Sanat Merkezi, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 3 yaştan 73 yaşa kadar tüm yaş gruplarına göre dans ve müzik alanında sanatsal destek sağlayan yetenek kursu olarak hizmet veriyor. Üyelerinin büyük bir kısmı ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken Kurum Müdürü Selçuk Yıldız ise gecede tüm dansçılarını ayrıca tebrik etmeyi de ihmal etmeyerek belgelerini takdim etti.