Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1156 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1156 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa Konu taşınmaz Bursa Nilüfer Beşevler 425 ada 1 parsel, A Blok, 2.Kat, 4 Nolu Meskenin tamamadır.Bilgiler Mahkemeye ibraz edilen bilirkişi raporundandır; İMAR DURUMU : Beşevler Mah. 425 Ada 1 Parselin 1/1000 Ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu "ticaret alanında" kalmakta olduğu, söz konusu yere ait 21.12.1990 tarihli yapı ruhsatı belgeleri olup 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olan yerlerden olmadığı, taşınmazın cepheli olduğu Konak(Mahalli) Mah.,Beşevler Caddesinin 2025 yılı arsa m² rayiç bedelinin 5.293,46 TLdir. NİTELİKLERİ Taşınmaz Konak Mah., Beşevler Cad., No:46, Gonca Sitesi, A Blok K:2 D:4 Nilüfer/ BURSA adresindedir. Taşınmaz A, B, C ve D Bloktan oluşan bitişik nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış açık otoparkı mevcut olan sitenin A bloğundadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir bodrum+zemin+4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattır. Binanın zemin katında ticari, normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mozaik kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Daire Beşevler caddesine cephelidir.Daire mimari projesine göre antre, gece holü, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluşmaktadır. Giriş kapısı ahşap panel, duvarları sıvalı ve saten boyalı, antre, gece holü ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini parke kaplıdır. Oda kapıları ahşap panel olan taşınmazın pencereleri PVC doğramadır. Mutfakta alt üst suntalem dolap mevcut olup tezgah mermeritten imal edilmiştir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, duşkabin ve klozet bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Net kullanım alanı yaklaşık 83,94 m², brüt kullanım alanı yaklaşık 104,98 m² dir. Bölgede yapıların zemin katları ticari işyeri, normal katları mesken amaçlı kullanılan bitişik/ayrık nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir konumda yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Beşevler Caddesine cepheli olup Yıldırım Caddesine 310 m, İzmir Yolu Caddesine 550 m, Lefkoşe Caddesine 950 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 7,74 km uzaklıktadır. DEĞERİ: 3.650.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Konak Mah., Beşevler Cad., No:46,Gonca Sitesi, A Blok K:2 D:4Nilüfer / BURSA

Ana Taş. Yüzölçümü : 2.805,00 m², Arsa Payı: 13/1033, Kıymeti: 3.650.000,00 TL, KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Y. Planı Tarihi : 25/10/1995

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:47

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:47

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.