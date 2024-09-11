Bursa'nın Gazcılar Mahallesinde bir inşaat alanında bırakılan malzemeler, mahalle sakinleri arasında endişeye yol açtı.BURSA (İGFA) - İnşaat sahasında düzensiz bırakılan malzemeler, çevrede kirliliğe ve güvenlik risklerine sebep oluyor.

Bursa'nın Gazcılar Mahallesinde yer alan bir inşaat sahasında kontrolsüzce bırakılan inşaat malzemeleri, çevre sakinlerinin tepkisini topluyor.

Uzun süredir alanda biriken malzemeler hem çevrede kirlilik oluşturuyor hem de yaya trafiği için tehlike arz ediyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden duruma acilen müdahale edilmesini talep ediyor.