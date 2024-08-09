Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar semtinde bazı vatandaşların çöplerini rastgele yerlere bırakması, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar semti, çöp sorunu ile mücadele etmeye devam ediyor. Çok sayıda esnafa ev sahipliği yapan Gazcılar Caddesi, çöp kutusu yetersizliği sebebiyle yol kenarlarına bırakılan çöp ve benzeri atıkların kötü görüntüsüne sahne sahne oluyor.

Özellikle dükkanların oldukça fazla çöp çıkardığını kaydeden çevre sakinleri, çöp kutularının yetersiz olduğunu ve mevcut konteynırların da her gün boşaltılması gerektiğini ifade ediyor.