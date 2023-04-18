Bursa'da CHP Gemlik İlçe Başkanlığı, kadın kolu, gençlik kolu ve gönüllülerle ilçenin dört bir yanında seçim çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) -Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklanmasıyla seçim çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan CHP’liler, haftanın her günü Gemlik’in farklı noktalarında seçim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Merkez mahallelerinde ilk tur seçim çalışmalarını tamamlamak üzere olan CHP’liler, belirlenen programa göre iki grup olarak köylerde de Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu anlatmaya devam ediyor. Partililer Gemliklilere, baharın gelişini müjdeleyen kırmızı beyaz renklerdeki marteniçka bileklikleri de hediye ediyorlar.

Türkiye’nin huzur ve güven ortamına kavuşmasına bir aydan az süre kaldığını belirten CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na ilginin arttığını dile getirdi.

Ekonomik sorunların köy halkını da etkilediğini söyleyen Aksu, “Gemlik Salı Pazarı’nda 3 kilo soğanın 100 lira, bir kilo domatesin 20 liraya satıldığını gördük. Bu fiyatlar hem tüketici hem çiftçi için kabul edilebilir değildir. Tarım ve çiftçiler için yasal düzenlemeler yapılmalı, ürün ve üreticiler devlet eliyle korunmalı. Millet İttifakımızın iktidarında tarımda çalışan gençler ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devletimiz karşılayacak, gıda enflasyonunun, pahalılığın önüne geçmek için acil eylem planı yapacak, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı’nı kuracağız. Çiftçilerin bankalar ya da tarım kredi kooperatiflerinde aldıkları kredi faizlerini sileceğiz. Anapara ise ödenebilecek şekilde taksite bağlanacak. Köy okulları yeniden açılacak" diye konuştu.