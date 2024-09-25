Bursa'nın Gemlik ilçesinde yıllardır çözüm bekleyen konulardan dere temizliği, Gemlik Belediyesi ve BUSKİ işbirliği ile devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik'te Çarşı Deresi'ndeki çalışmaların Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğinde devam ettiği ilçede Karsak Deresi de artık daha temiz akıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fen İşleri Müdürlüğü ve BUSKİ işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda Karsak Deresi'ndeki balçık, çalılık ve otlar temizlendi.

Gemlik içindeki kirletici unsurlarla mücadele edilen dere, ilçeye yakışır temizliğe kavuştu. Dereler ile ilgili çalışmaların önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor.