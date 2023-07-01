Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve denize çelenk atma töreni gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Gemport'a ait romörkörden denize çelenk sunumu yapıldı.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bölge Liman Başkanı Bora Ayper, Gemlik Belediye Başkanvekili Galip Gür ile protokol üyelerinin hazır bulunduğu programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve denize çelenk bırakılması etkinliği gerçekleştirildi.

Saat 17.00 itibariyle Kumla İskelesi'nde devam edecek 1 Temmuz etkinlikleri kapsamında Geleneksel Kabotaj Bayramı Yarışları gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda; yüzme yarışı, yağlı direk yarışı, kano yarışı, ahşap kayık kürek çekme yarışı ve çamaşır teknesi yarışları düzenlenecek.