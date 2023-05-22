Bursa'da CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’ne ait organik tarım yapılan seralarda incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Muratoba mahallesinde kuruma ait arazide kurduğu seralar ile organik tarım faaliyetlerine başlamıştı.

Daha önce Adliye Mahallesi’ndeki tarlada ata tohumlarından domates başta olmak üzere fasulye, salatalık, karpuz gibi ürünler yetiştiren belediye, serada ise marul başta olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştirmeye devam ediyor. Burada yetiştirilen kaliteli ürünler Halk Büfeler ve semt pazarlarında uygun fiyatla Gemliklilerle buluşuyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile serada incelemelerde bulunan CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, belediyenin organik ve uygun fiyatlı tarım hamlesinin, dar gelirli Gemliklilere kaliteli gıdanın ulaşmasında önemli olduğunu söyledi.

Aksu, “Çarşıda biberin kilosu 15 lira, domatesin kilosu 25 lira olduğu, enflasyon ve zamların herkesin belini büktüğü bu günlerde örnek bir çalışma gerçekleştiren belediyemizi kutluyorum. CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın nasıl yapılması gerektiğini gösteriyor. Belediyelerimiz bu konuda yaptığı başarılı çalışmalar ile halkımız nezdinde kendisini kanıtlamıştır. Allah’ın izni ve halkımızın desteği ile önümüzdeki pazar iktidara geldikten sonra bu çalışmaları tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” dedi.

Gemlik’te sosyal destek çalışmalarında yeni bir dönem başlattıklarını dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların temel gıda maddelerine kolayca ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Sertaslan, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle hemşehrilerimiz temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanıyor. Halk Büfelerimizde ekmek, peynir, süt gibi ürünleri uygun fiyatla Gemliklilere ulaştırırken tarlamız ve seramızda ise hem ata tohumlarından ürettiğimiz sebze meyveyi uygun fiyatla Gemliklilere ulaştırıyor, hem de organik ve sağlıklı tarımın önemli örneklerini hayata geçiriyoruz” diye konuştu.