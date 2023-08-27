Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın denize açılan kapılarından Gemlik’e kazandırılan Termal Turizm Tesisinde inşaat hızla devam ediyor. Gemlik’in artık termali ile de öne çıkacağı tesis, mimari yapısıyla da ilçeye ayrı bir değer katacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri değerlendirerek, kentin turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'e kazandıracağı Termal Turizm Tesisinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Hisar Mahallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alana konuşlandırılan tesis, toplam 6098 metrekare inşaat alanına sahip. 3 kattan oluşan tesisin, bodrum katında 7 adet özel aile banyosu, mescitler, teknik hacimler ve sığınak yer alıyor. Zemin katta 2 adet termal havuz, 2 adet hamam, masaj-sauna bölümü, soyunma, duş, wc ve dinlenme alanı bulunurken, tesisin birinci katında ise bay-bayan fitness salonları, terapi bölümü, kafeterya ve konaklama bölümü yer alıyor. Kaba inşaatın tamamlandığı tesiste, iç bölümlerdeki çalışmalara hız verildi.

GEMLİK’E DEĞER KATACAK

Her şehri öne çıkaran belli başlı özellikler olduğunu ancak Bursa’nın birden fazla özelliği bünyesinde barındırdığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, termal ve kaplıcaların da bu özelliklerden biri olduğunu hatırlattı. Bursa’nın, şifalı su kaynaklarının hem çokluğu hem de kalitesiyle Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa aynı zamanda Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) üyesi bir şehir. Kaplıcalarıyla turistik bir nitelik kazanmış, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı sularıyla da dört mevsim turist çeken bir merkez haline gelmiştir. Bursa’nın hem merkezinde hem de ilçelerinde sayısız şifalı su kaynağı bulunuyor. Gemlik’te Terme diye bilinen tesisler, uzun yıllar eski haliyle bölge halkına hizmet etti. Çalışmalarımıza hız verdik. Burası Türkiye genelinde iddialı bir konumda olacak. Turizmle ilgili hedefleri olan bir şehiriz. Gemlik zaten önemli konumda bulunuyor. Bu tesis, Gemlik’e ciddi bir güç verecek, değer katacak. Ciddi bir çekim merkezi olacak. Bittiğinde Gemlik ve Bursa adına önemli bir kazanım olacak” diye konuştu.