Bursa'da Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, ulusal derecede başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - 2023 yılında Ulusal çapta derece elde eden Gemlik Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğüne bağlı sporcu ve antrenörler Gemlik Kaymakamı Hasan Göç tarafından kabul edildi.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç; antrenörler Aylin Özen Gani ve İsmail Yıldız'a başarı belgelerini, ulusal başarı elde eden Eda Naz Topalsalihoğlu, Yağmur Kırdar, Ayşe Nur Boşküp, İrem Naz Gül, Muhammet Barkan Yıldız, Rabia Gül Akan, Muhammed Ali Şeker, Deniz Köken'e de hediye çeklerini vererek elde etti.

Kabulde Gemlik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Berkant Atasoy da hazır bulundu

2023 Yılında Ulusal başarı elde eden Sporcu isimleri şöyle:

1-Eda Naz TOPALSALİHOĞLU 14-15 Nisan 2023 Samsun Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Şampiyonası -44 Kg. Bayanlar Türkiye Şampiyonu.

27-29 Ocak 2023 Osmaniye Spor Toto Ümitler Judo Türkiye Şampiyonası -44 Kg. Bayanlar Türkiye 3.sü.

2-Yağmur KIRDAR 13-14 Haziran 2023 Uşak Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası-32 Kg. Bayanlar Türkiye Şampiyonu.

2-4 Haziran 2023 Balıkesir Spor Toto Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası-32 Kg. Bayanlar Türkiye 3.sü.

3. Ayşe Nur BOŞKÜP 5-6 Nisan 2023 Nevşehir Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası -40 Kg. Bayanlar Türkiye 3.sü.

18-20 Mayıs 2023 Sivas Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası -40 Kg. Bayanlar Türkiye 3.sü.

4. İrem Naz GÜL 5-6 Nisan 2023 Nevşehir Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası -57 Kg. Bayanlar Türkiye 3.sü.

18-20 Mayıs 2023 Sivas Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası -57 Kg. Bayanlar Türkiye 3.sü.

5. Muhammet Barkan YILDIZ 13-14 Haziran 2023 Uşak Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası -34 Kg. Erkekler Türkiye 2.si.

2-4 Haziran 2023 Balıkesir Spor Toto Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası -34 Kg. Erkekler Türkiye 3.sü.

6. Rabia Gül AKAN 13-14 Haziran 2023 Uşak Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası +57 Kg. Bayanlar Türkiye 2.si.

7-Muhammed Ali ŞEKER 4-5 Şubat 2023 BURSA U14 Türkiye Salon Şampiyonası 2000m Erkekler Yürüyüş Türkiye 3.sü

8-Deniz KÖKEN 9-11 Haziran Sivas Türkiye Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Şampiyonası 800m Bayanlar Türkiye 3.sü