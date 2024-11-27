Bursa'da Bir ihbarı değerlendiren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Piknik Alanı’na giden yolun çeşitli noktalarında beton harcı dökülmüş olduğunu belirledi. Olayın hemen ardından yerinde incelemeler yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesidne Zabıta ekipleri, beton mikserinin döküm yaptığı oluğu şantiye yerine yolda yıkadığını, çevre kirliliğine neden olduğunu tespit etti.

Zabıta, firmaya 12.500 Lira cezai işlem uyguladı.

Aynı noktada, inşaata beton götüren firmanın betonu yola dökerek çevre kirliliğine neden olması sebebiyle hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesine aykırılık nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Firma, çevreyi kirletmekten dolayı 50.000 Türk Lirası idari para cezasına çarptırıldı. Öte yandan trafikte tehlike yaratmaması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait yıkama tankeriyle yol üzerindeki beton temizlendi. Temizlik işlemiyle yol tekrar ulaşıma uygun hale getirildi.