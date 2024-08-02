Bursa’nın Gemlik ilçesindeki eski ve depreme dayanıksız iş merkezi yıkılmayı bekliyor. Gürle İş Merkezi esnafı bir an önce iş merkezinin yenilenmesini talep ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan ve uzun yıllardır vatandaşların uğrak yeri olan Gürle İş Merkezi eski ve atıl görüntüsüyle vatandaş ve esnafın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Gürle İş Merkezi esnafları, binanın depreme dayanıklı olmadığından şikayet ediyor. Esnaflar ayrıca iş merkezinin yenilenmesini ve depreme dayanıklı hale getirilmesini talep ediyor.

Marmara Bölgesi’nin en riskli bölgelerinden biri olan Gemlik’te hem esnaf hem vatandaşlar, eski ve depreme dayanıksız yapılarda yaşadıkları için can ve mal güvenliklerinden endişe ediyor.