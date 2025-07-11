KESTEL İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KESTEL OLİMPİK BUZ PATENİ-HOKEY SALONU İÇİN BUZ TEMİZLEME ARACI ALIMI İŞİ

BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kestel İlçe Müdürlüğümüze Bağlı Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokey Salonu İçin Buz Temizleme Aracı Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/1030798

1-İdarenin a) Adı : BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Alaşarköyü Mah. İstanbul Cad. No:477/3 OSMANGAZİ/BURSA OSMANGAZİ/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 02243687981 - 2243661727 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kestel İlçe Müdürlüğümüze Bağlı Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokey Salonu İçin Buz Temizleme Aracı Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BUZ TEMİZLEME ARACI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ -KESTEL GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLİMPİK BUZ PATENİ-HOKEY SALONU KESTEL/BURSA ç) Süresi/teslim tarihi : Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Buz Pateni-Hokey Salonu Kestel/BURSA d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.08.2025 - 12:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Alaşarköy Mah.İstanbul Cad.no:477/3 Osmangazi/BURSA adresindeki İİ Müdürlüğündeki İhale ve Satın Alma Birimi Şube Müdürü Odası



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi

Yetkili Temsilci Belgesi 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Yetkili Teknik Servis Belgesi 4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.