Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde dolmuş ve taksi tartışmaları devam ederken vatandaşların ulaşım problemi de sürüyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda dolmuşların sayısının indirilmesinden rahatsız olan Gülbahçe Mahallesi sakinleri otobüs yetersizliğinden taksilerin de yoğunlaştığını söylüyor.

Dolmuşların eksilmesinin ardından otobüs sayısının da kısıtlı olmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, taksilere olan ilgisini artırdı. Mahallede taksiler de binilemez hale geldi.

Şehrin en merkezi mahallelerinden biri olan gülbahçe Mahallesi’ndeki ulaşım problemi, vatandaşı adeta isyan ettiriyor. Birçok mahalle sakini, otobüs yetersizliği sebebiyle sabah işlerine, akşam da evlerine geç kaldıklarından yakınıyor.