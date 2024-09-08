Bursa'nın Gürsu ilçesinde birçok yapıya bizzat emek vererek yapım sürecini takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hafta sonlarını kütüphanede çalışarak geçiriyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin ilçeye bir ilk kazandırmak için temelini tarihi Taşköprü Sokak’ta attığı Çocuk Kütüphanesi, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gürsu'nun ilklerinden birisi olacak olan Çocuk Kütüphanesi sadece belli yaş grubundaki çocuklara özel hizmet verecek ve adeta bir çocuk akademisi olmaya hazırlanırken, projenin her detayı ile yakından ilgilenen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tıpkı diğer projelerde olduğu gibi kütüphane inşaatında da şantiyeye girdi.

Eline malzemeleri alan Başkan Işık, çalışanların molası sırasında devam eden işlere yardımcı oldu.

"Mesleğimi hatırlatan böyle projelere destek vermek beni keyiflendiriyor" diyen Başkan Işık, " Projenin her bir detayına çok hakim olmak da ayrıca gidişatı hızlandırıyor. İnşallah miniklerimiz burada eğitimlerini alacaklar. Bizlere de bir eser daha bırakmanın mutluluğu kalacak” dedi.