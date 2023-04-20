Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri, Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde tatlı, şeker gibi alanlarda imalat üretimi ve satışı yapan işletmelere denetimler yaptı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde ilçede denetimler gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerde ilk duraklar tatlı imalatı ve satışı yapan işletmeler oldu.

Farklı alanlarda üretim yapan imalathanelere giren Gürsu Zabıtası, hijyenik koşulların uygunluğuna baktı. Ardından bayram şekeri için de ayrıca denetim gerçekleştiren ekipler etiket ve gramaj denetimlerini gerçekleştirdi. Ayrıca etiket gramaj ve son kullanma tarihi denetimleri gerçekleştiren ekipler gerekli tüm yasal süreci de işletti.

Vatandaşların Gürsu’da rahatça bayram alışverişi yapabileceklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Şimdiden vatandaşımız rahatça bayram alışverişi yapabilsin diye tüm ekiplerimizle sahadayız. Gerekli denetimleri yapıyoruz. Özellikle tatlı ve şeker satışı yapan işletmelere tüm uyarılarımızı yapıp vatandaşlarımızın en ufak mağduriyet yaşamamaları için çalışıyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.