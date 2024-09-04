Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan “YüzmeBilmeyen Kalmasın” Projesi kapsamında, Gürsu Belediyesi, sadece bu yaz sezonunda 430çocuğa yüzme öğretti.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Gürsu Spor Fabrikası’ndaki havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar sertifikalarını da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan aldı. Gürsu’da yaşayan 7-13 yaş aralığındaki 430 çocuk uzman eğitmenlerden yüzme eğitimleri aldı. Aynı zamanda da sosyalleşme ve yaşıtları ile zaman geçirebilme fırsatı buldular.

Duyurular üzerine başvuruların saatler içinde dolduğu yüzme eğitimleri Gürsulu anne babalar tarafından ilgi ile takip edildi.

Çocuklara sertifikalarını takdim eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hepsi alanlarında uzman olan eğitmenlerimiz çocuklarımızla özellikle yakından ilgilenerek her bakımdan sağlam bir zemini olan yüzme eğitimi verdiler. İleri seviyede yüzmeye ilgisi olan çocuklarımızı da yönlendirdiler” diye konuştu.