Bursa'da Gürsulu çocuklar Rafadan Tayfa’nın sahne gösterisiyle coşku dolu anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Sevilen çizgi film Rafadan Tayfa’nın sahne gösterisi “Teknolojik Tayfa”, geleceğin teknoloji yıldız adayları Gürsulu çocukların teknoloji farkındalığını arttırmak amacıyla, Gürsu Kent Meydanı’nda çocuklarla buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İSF Sanat tarafından sahnelenen “Teknolojik Tayfa”, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi kapsamında çocuklara özel hazırlanan bir sahne gösterisi olarak Bursalı çocuklarla buluşturuluyor.

Geleceğin teknolojilerini oluşturacak çocuklarımızın ufkunu genişletecek bir gösteri olarak sahnelenen ‘Teknolojik Tayfa’ gösterisini çocuklarımızla buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızın geleceğimizi şekillendirecek vizyonlarının gelişmesi için bu tür kültür etkinlikleri önemli. Çocuklarımızın engin hayal dünyalarına yeni pencereler açan gösteri çocuklarımız tarafından ilgiyle izlendi. Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÜCRETSİZ, HERKES DAVETLİ

Ücretsiz olan Teknolojik Tayfa gösterisi; 2 yaştan 85 yaşa kadar üç kuşağın bir arada kaliteli vakit geçirmesini sağlıyor. Bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar; Rafadan Tayfa çizgi filminde yer alan Sevim, Hale, Akın, Mert, Kamil, Hayri ve Teknolojik Tayfa’ya özel olarak tasarlanmış Hayrimatör karakterleri ile şarkılar söyleyip eğlenirken bilim ve teknoloji konusunda ilgili alanlarda farkındalık kazanıyor.