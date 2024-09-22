Gürsulu ev hanımları, aldıkları eğitimler ve el becerileriyle oluşturdukları ürünleri, Gürsu Belediyesi Maharetli Eller Çarşısı’nda satışa sunuyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi, kadınların ekonomik üretime katılmaları yönünde gerçekleştirdiği eğitim programları ve kursların yanında, ev hanımlarına özel oluşturduğu Maharetli Eller Çarşısı ile de kadınlara ürettiklerini satışa sunma imkanı sağlıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsulu kadınların ekonomi alanında var olarak üretime katma değer sağlamaları amacıyla birçok eğitim ve mentörlük hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetlerimizden faydalanan ev hanımlarının da ürünlerini Maharetli Eller Çarşımız’da satışa sunmaları hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. E-ticaret, girişimcilik, proje üretme, kişisel gelişim ve daha birçok alanda gerçekleştirdiğimiz kurslar, seminerler ve eğitim programlarıyla Gürsulu kadınların ekonomide biz de varız demesine vesile olduk. Kadınların emeklerinin meyvelerini ortaya koydukları, el yapımı özel ürünlerin satıldığı Maharetli Eller Çarşımız’da alışveriş yapmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

El yapımı çeyizlik ürünler, çantalar, çiniler, kıyafetler, takılar, yöresel tatlar, el yapımı tablolar ve resimler, hediyelik ürünler v.b. birçok el yapımı ürünlerin satışa sunulduğu Maharetli Eller Çarşısı, el emeğinin değerini bilen herkesi kadınlara destek olmaya bekliyor.

11 haftadır, her hafta Cuma günleri, Gürsu Kent Park’ta açık olan ve 48 stand bulunan Maharetli Eller Çarşısı, düzenlenen müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri ve çeşitli programlarla misafirlerini ağırlıyor.