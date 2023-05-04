Gürsu Belediyesi ardı ardına yaptığı yeni yatırım ve hizmetlerin açılışlarına bir yenisini daha ekledi. İlçedeki kadınların yoğun isteği üzerine Kadın Lokali’ni hızla devreye alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bir ilki daha ilçemize kazandırdık” dedi.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi, ilçe tarihinin ilk kadın lokalinidüzenlenen bir törenle hizmete açtı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a gelen yoğun talep üzerine hizmete alınan lokal, Gürsulu kadınların adresi olmaya aday.

İçinde kütüphane köşesi, oturma alanı, mutfağı bulunan lokalde,Gürsulu kadınlar sosyalleşip, keyifli sohbetlerini yapıp, etkinliklerini gerçekleştirebilecekler.

Bir ilki daha Gürsu’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemize yaklaşık 25 tane ilki kazandırdık. Bunların arasında kültür merkezi de var, enerji tesisi de. Çok geniş bir aralıkta sayısız hizmeti yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Hızla artan nüfusumuza oranla vatandaşlarımızın talepleri de şekillenebiliyor. Bu lokal de işte o taleplerin şekillenmesi ile oluştu. Hanım kardeşlerimiz ilçemizde rahatça sosyalleşebilecekleri bir mekan istediler. Kahve içip sohbet edebilmek, çay günleri düzenleyebilmek, toplantılar düzenleyebilmek, kitap okuyabilmek, etkinlik düzenleyebilmek istediler. Biz de bu talepler doğrultusunda Kurtuluş Mahallemizde Gürsu Kadın Lokali’ni açıyoruz. İçeride biri mini kütüphane, ücretsiz çay hizmeti, en güzel sohbetlerinizi yapacağınız güzel oturma grupları, güzel masalarımız var. Önünüzde harika bir park manzarası var. Güzel bir manzaraya bakarak en güzel vakitlerinizi burada geçirebileceksiniz. İçime çok sinen bir hizmet oldu. İnşallah tüm hanım kardeşlerimiz, büyüklerimiz, genç kardeşlerimiz güzel bir şekilde burada zamanlarını geçirirler. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.