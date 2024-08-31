Bursa Güzeyalı'da altyapı çalışmaları için kazılan yolların çalışma bittikten sonra tekrar uzunca bir süre asfaltlanmaması yaya ve araç sahipleri için problem olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Güzelyalı'da elektrik ve internet altyapı çalışmaları için kazılan yolların kapatılmaması büyük sorun çıkartıyor.

Özellikle yaya ve araç sahipleri rampa üzerinde altyapı çalışmaları nedeniyle açılan çukurların kapatılmamasından rahatsız.

Vatandaşlar konunun muhattaplarının bu sorunu bir an önce gidermesini bekliyor.