Türk Kızılay Bursa İl Merkez Başkanlığı’nın öncülüğünde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen özel bir etkinlik olan "Hilal Kampı", oldukça keyifli ve eğlenceli bir atmosferde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Etkinliğin merkezi, doğanın kucağında huzur dolu ortamıyla Ericek Kamp Alanı oldu. Katılımcılar, 3 gün boyunca burada yatılı olarak konakladılar ve çeşitli etkinliklerle dolu bir programın içinde yer aldılar. Anne ve çocukların bir araya gelerek sosyal etkileşimleri artırıldı ve aynı zamanda eğitici faaliyetlere katılım sağlandı.

Katılımcı annelere yönelik olarak BUSMEK tarafından atölye çalışmaları düzenlendi. Her gün farklı iki branşta toplamda 6 atölye çalışması düzenlenirken, katılımcı annelere farklı beceriler kazandırıldı. Makrome anahtarlık, ebru, makrome bileklik, ahşap baskı, punch toka ve seramik gibi farklı branşlarda gerçekleşen atölyeler, annelerin el becerilerini geliştirmelerine ve yeni yetenekler edinmelerine yardımcı oldu.

Ayrıca, bu atölye çalışmalarının yanı sıra katılımcılara BUSMEK'in geniş eğitim yelpazesi hakkında da bilgiler sunuldu. Bu, katılımcıların ilgi ve yeteneklerine uygun kurslar ve branşlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağladı. Etkinlik boyunca, katılımcılara hangi alanda ilerlemek istedikleri konusunda rehberlik edilerek, kişisel ilgi ve yeteneklerine uygun doğru yönlendirmeler yapıldı.