Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri 2022 Kara Raporu'na göre, Türkiye'de 2021 yılında hava kirliliği sebebiyle en az 42 bin 67 kişi, Bursa'da ise 2 bin 223 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği hesaplandı.

HAVA KİRLİLİĞİ TÜRKİYE’DE ÖLÜME YOL AÇAN RİSKLERDE 5. SIRADA

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hava kirliliği, dünya genelinde her dakika 13 insanın ölümüne yol açmaktadır. 2019’da dış ortam hava kirliliğinin yol açtığı 4 milyon ölümün, yani bir milyondan fazlası, fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan PM2,5’tan kaynaklanmıştır. Bu 1 milyon ölümün yarısından kömür sorumluyken, diğer yarısı ise doğalgaz ve petrolün yakılması sonucu ortaya çıkan PM2,5 emisyonları nedeniyle gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise ölüme yol açan riskler içinde hava kirliliği tütün, aşırı kilo, yüksek tansiyon ve yüksek kan şekerinin ardından 5. sırada yer almaktadır. Ülkemizde hava kirliliğine bağlı ölümlere yol açan hastalıklarda ilk beş sırada kalp-damar hastalıkları, kronik solunum hastalıkları, kanser türleri, diyabet ve kronik böbrek yetmezliği, solunum yolu enfeksiyonları ve tüberküloz yer almaktadır. Hava kirliliği aynı zamanda anne ve yenidoğan ölümlerine de neden olabilmektedir.

HAVA KİRLİLİĞİ BURSA'DA 2 BİN 223 KAÇ CAN ALDI

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri 2022 Kara Raporu'na göre, Türkiye'de 2021 yılında hava kirliliği sebebiyle en az 42 bin 67 kişi hayatını kaybetti. THHP tarafından yürütülen çalışmaya göreyse de Bursa'da 2 bin 223, İstanbul'da 4 bin 848, İzmir'de bin 731 kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği hesaplandı.

HAVA KİRLİLİĞİ RUH SAĞLIĞINI VE UYKU DÜZENİNİ DE ETKİLİYOR

Hava kirliliğinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik çalışmalar son yıllarda giderek hız kazanmıştır. Çalışmalar, hava kirliliğinin; ruhsal hastalık riskinde artışa, mevcut ruhsal hastalıklarda kötüleşmeye, psikiyatrik nedenlerle hastane başvurularında ve yatışlarında yükselişe neden olan faktörlerden biri olduğuna, ayrıca intihar düşüncesi ve eylemiyle de ilişkisine işaret etmektedir. Hava kirliliği; beyin gelişimine olumsuz etkilerinden, sinir hücrelerinin hasarına; ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasından, ruhsal hastalıkların belirtilerini şiddetlendirmeye dek varan etkilerle ve sebep olduğu psikososyal zorluklarla önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu yaşamsal sorundan en olumsuz şekilde etkilenen toplumsal gruplar ise hava kirliliğine, çevresel faktörlere ve mesleki tehlikelere maruz kalan yoksul ve yoksun nüfuslardır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, HAVA KALİTESİ VE SAĞLIK ÜÇGENİNİ ŞİMDİDEN CİDDİYETLE DÜŞÜNMELİYİZ

İklim değişikliği ile bir yandan fizikojeokimyasal çevre etkilenmekte, değişmekte, kirlenmekte; diğer yandan bu süreçten sağlığın sosyal belirleyicileri de (barınma, temiz hava, temiz ve sağlıklı suya erişim, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim, güvenlik, barış, demokrasi vb.) olumsuz etkilenmektedir. Bu açıdan bakıldığında iklim değişikliğinin öngörülen sonuçları ile temel bir insani hak olan sağlık hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı ve gelecek kuşakların yaşam hakkı tehlike altındadır.

HAVASI TEMİZ OLAN TEK BİR İL

Yeterli ölçüm yapılan 165 istasyonun 142’sinde (%86’sında) yıl boyunca 35 günden fazla ulusal mevzuatta tanımlanan 24 saatlik limit değer aşılmıştır. DSÖ’nün PM10 kirleticisi kılavuz değeri kriter alındığında, Türkiye'de partikül madde açısından havası temiz olan tek bir il vardır: Hakkâri. Hakkâri’de 2021 yılında solunan havada PM10 konsantrasyonu ortalaması 14,34 µg/m3 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan Hakkâri, özellikle SO2 kirliliğinin üst düzeyde yaşandığı bir ildir. Hem %90 veri alımını sağlayan hem de yıllık ortalaması ulusal mevzuattaki PM10 limit değerinin altında gerçekleşen yalnızca sekiz il vardır: Hakkâri, Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Çankırı, Giresun ve Bilecik. Bu sekiz il dışında %90 veri alımı sağlayan tüm iller, yıllık ortalamada ulusal mevzuatın üstünde PM10 konsantrasyonuna maruz kalmış, yani kirli hava solumuştur.