Dün akşam Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda düzenlenen Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) kuruluşunun 10. yıl dönümüne özel kutlama programında fenalaşan Mustafa Dursun'dan acı haber geldi.

Bursa Il Dernekler Federasyonu Kurucu Ve Eski Baskani Mustafa Dursun Hayatini Kaybetti 1704707145 499 X750

Eski Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi şu sözlerle duyurdu:

(Özel) Bursa’da yankesicilik yapan kadın, kıyafet değiştirirken yakalandı (Özel) Bursa’da yankesicilik yapan kadın, kıyafet değiştirirken yakalandı

Bursa İl Dernekler Federasyonu önceki başkanı Mustafa Dursun ağabeyimizin vefat haberini üzüntü ile öğrendim.Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımız olan oğlu Fatih Dursun ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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Kaynak: Haber merkezi