Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın babası Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kıymetli babası Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi Kırklareli'nde kaldırılacak.

Tacettin Aslan kimdir?

1964 yılında Kırklareli ilinin Babaeski ilçesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokul öğrenimini İstanbul ilinde tamamladıktan sonra, 1983 yılında Polis Koleji'nden, 1987 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak İstanbul ilinde göreve başladı ve sırasıyla Batman, Ankara, Bursa, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi ile Trabzon, Çanakkale illerinde çeşitli rütbe ve kademelerde görev yapmış ve 2010 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

19 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2019/320 sayılı karar ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanmış ve 28.09.2019 tarihinde ilimizde göreve başladı.

İl Emniyet Müdürü Sayın Tacettin ASLAN, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.