Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin ’Yetkin ve Erdemli İnsan’ yetiştirme hedefi doğrultusunda, öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini desteklemek ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ’Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale’ programını başlattı.

Programın açılışı, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri ile rehber öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Projemizin çıkış noktası, okul ziyaretlerimiz sırasında öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz öğretmenler odası sohbetlerdir. Öğretmenlerimiz, akran zorbalığının etkilerinden, beraberinde getirdiği durumlardan, öğrenme ortamını ve okul motivasyonunu etkileyen faktörlerden ve iletişimdeki zorluklardan bahsettiler. Bizler de bu paylaşımları yürekten sahiplenerek arkadaşlarımızla değerlendirdik. 8-9 aylık yoğun bir çalışmanın ardından projemizi hayata geçirdik. Rehber öğretmenlerimizin bu alanda zaten özveriyle çalıştığının bilincindeyiz. Projemizle hedefimiz, ’birlikten güç doğar’ ilkesiyle hareket ederek siz değerli öğretmenlerimize destek olmaktır. Akran zorbalığını, el birliğiyle akran dostluğuna dönüştürmek en büyük amacımızdır. Bu çok kıymetli bir hedeftir. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Program çerçevesinde, okul yöneticileri, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar, sınıf rehber ve ders öğretmenleri aktif olarak görev alarak, akran zorbalığına karşı ortak bir bilinç geliştirilmesi hedefleniyor. Velilere ve öğretmenlere yönelik sunumlar ile sürecin tüm paydaşlarının bilgilendirilmesi sağlanacak. Öğrenciler ise erdemlerin öne çıkarılması adına her ay "ayın sınıfı" olarak ödüllendirilecek.

Bu kapsamlı çalışmayla, Bursa’daki okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının oluşturulması gayeleniyor.