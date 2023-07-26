Bursa'da yaptığı çalışmalarla sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir hayat sürdürmelerini gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, sessiz can dostlarına şifa olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bölgenin en donanımlı Tedavi Merkezi’ne sahip olan İnegöl Belediyesi, sadece İnegöl değil çevre bölgelerden de gelen sokak hayvanlarının tedavisi gerçekleştirerek can dostlarına umut olmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hizmetleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla can dostlarının en sadık dostu konumunda yer alırken bununla birlikte 2023 yılının ilk altı ayında 2 bin 700 sokak hayvanına şifa oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nin devam ettiği çalışmalarla ilgili verdiği bilgide, söz konusu alanın barınak değil, tam teşekkülü bir hastane ve bakım merkezi olduğunu belirterek, "İnegöl Belediyesi olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri adına hayata geçirdiğimiz Bakım ve Tedavi Merkezinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hekimlerimiz ile bu merkezde sokak hayvanlarının bakım ihtiyaçlarını karşılıyor ve vatandaşlarımızın ilettiği talep ve başvuruları yerine getiriyoruz" dedi.

Başkan Alper Taban, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bir yandan besleme, bir yandan tedavi ve bir yandan da sahiplendirme çalışmalarını sürdürdüğünü ileterek, “Ekiplerimiz 2023 yılının ilk 6 aylık sürecinde 2700 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Aynı zamanda 880 köpeğinde kısırlaştırması yapıldı. Tedavi edilen hayvanlar merkezdeki sağlık kontrolleri sonrası kırsal alanlardaki beslenme noktalarına bırakılarak doğal yaşamlarına devam ediyor. Beslenme noktalarına rutin olarak mama ve su tedariği sağlamaya devam ediyoruz. Bünyemize kattığımız araçları hayvan toplama ve hayvan sevkinde kullanarak can dostlarımıza daha uygun şartlarda hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

E-Devlet üzerinden de sunduğu hizmet ile sahiplendirmeyi kolaylaştıran İnegöl Belediyesi, 6 aylık süreçte 160 hayvan sahiplendirdi.