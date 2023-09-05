İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokakta 2 bin m2 alanda hayata geçirdiği çevre düzenlemesi ve otopark uygulamasıyla bölgenin çehresini değiştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, her geçen gün araç sayısının arttığı şehirde mahalle otoparkı uygulamalarıyla parklanma sorununa çözüm üretiyor. Artan araç sayısına oranla yeni otoparklar oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokakta yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Mevcutta bulunan 2 bin m2’lik alan hem 40 araçlık otopark hem de yapılan çevre düzenlemesiyle özel bir görünüme kavuşmuş oldu.

MAHALLE OTOPARKLARIYLA PARKLANMA SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, heyetle birlikte yapımı tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Alanda yapılan inceleme sonrası açıklama da yapan Başkan Taban, “Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokakta bir otopark ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Malumunuz nüfusumuz ve araç sayımız her geçen gün artıyor. Özellikle mahalle aralarında parklanma konusunda ciddi sorunlar olabiliyor. İnegöl Belediyesi olarak tüm alanlarda mahalle otoparkları oluşturarak bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de bu çalışmalardan birini yerinde incelemek üzere bir aradayız” dedi.

Tamamlanan çalışma hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, “Hazine Sokak üzerinde 2 bin m2 alan üzerinde bir çevre düzenlemesi yaptık. Burada 1100 m2 yeşil alan, 400 m2 tretuvar ve yürüyüş yolu ile 600 m2’lik toplamda 40 aracın parklanabileceği otopark alanı oluşturduk. Proje kapsamında burada farklı türlerde bitki ve ağaç dikimleri de yapıldı. Mevcuttaki ağaçları da koruyup muhafaza etmiş olduk. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri giderildi” diye konuştu.