Bursa'da İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 61. Uluslararası Bursa Festivali açılış programı kapsamında Bursa Açık Hava Gösteri Merkezinde sahne aldı. İnegöl ekibi, performansıyla festivale renk kattı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Halk Dansları Topluluğu, 4 ayrı yaş kategorisinde 120 dolayında dansçısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl’ü halk dansları alanında başarıyla temsil eden, şehrin kültür sanat hayatına katkı sunan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sadece burada değil farklı şehir ve ülkelerde de katıldığı festival ve etkinliklere damga vuruyor. İnegöl’ün kültür sanat yüzü Halk Dansları Topluluğu, son olarak Uluslararası Bursa Festivalinde sahne aldı.

BURSA FESTİVALİNDE SAHNEYE ÇIKTILAR

Daha önce 2017 yılında Kazakistan’da katıldığı festivalde halk dansları alanında Dünya Şampiyonluğu elde eden ve ardından 2022 yılında Özbekistan’ın Hiva şehrinde düzenlenen ve dünyanın en iyi dans gruplarının yer aldığı yarışmada oldukça genç yaş ortalamasına sahip bir ekiple dünya 3’üncüsü olmayı başaran ekip, geçtiğimiz Pazar akşamı da 61. Uluslararası Bursa Festivalinin açılış programında sahneye çıktı. Bursa Açık Hava Gösteri Merkezinde yapılan programda, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu performansıyla izleyenlerden tam not aldı.