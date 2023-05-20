Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 2020 yılında ilk kez hayata geçirdiği Güvenli Park uygulamaları ile tüm şehri donatıyor. Parkların 7/24 izlenmesini sağlayan uygulama bugüne kadar toplam 36 parkta uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin “Akıllı Şehir İnegöl” uygulamasının önemli adımlarından birini olan “Güvenli Park Projesi” tüm şehri sarıyor. İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen uygulama ile İnegöl’de parklar daha güvenli hale gelirken, 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenen kamu alanlarında vandalizmin de önüne geçiliyor. Çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri ve park ve yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmasını amaçlayan Güvenli Park Projesi ile bugüne kadar toplamda 36 park kameralarla donatıldı.

36 PARKA 119 KAMERA KURULDU

İlk kez hayata geçirildiği 2020 yılında 12 parkta 33 kamera ile start alan proje kapsamında 2021 yılında 10 park 37 kamera ile donatıldı. 2022 yılında ise yine 10 parkta 36 güvenlik kamerası kuruldu. Her bir park için ayrıca bir kayıt cihazı da bulunurken, 2023 yılının ilk 4 ayında 4 parkta 13 kamera kurulumu gerçekleştirildi. İnegöl’de toplam 36 park güvenli hale getirildi. Bu parklarda toplamda 119 güvenlik kamerası kurulumu yapıldı. Ailelerin huzurlu, çocukların güvende ve kamu malı olan parkların vandalizmden kurtulmasını sağlayan proje kapsamında planlamalar dahilinde yeni parkların da güvenli park uygulamasına dahil edileceği ifade edildi.

HER YIL 10 PARK

Belediye Başkanı Alper Taban, güvenli parkların önemine vurgu yaparak “Ailelerin bu konuda bizlerden ciddi talepleri oldu. Günün şartlarında geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri adına ilk kez 2020 yılında güvenli park uygulamasını başlattık. Aynı zamanda Akıllı Şehir altyapısının da bir parçası olan uygulamalar kapsamında, parklarımızda güvenlik kameraları ve kayıt cihazları kuruluyor. Her bir parkla ilgili kayıtlar 15 gün süreyle tutuluyor. İlk yıl 12 parkımızda hayat bulan uygulama, 2021 ve 2023 yıllarında 10’ar parkımızda gerçekleştirildi. 2023 yılında da yine 10 park hedefiyle ilk 4 ayda 4 parkta uygulama tamamlandı. Toplamda 119 kamera kurulumu yapıldı. Her parkta büyüklüğe ve alana göre kamera kurularak tüm alanlar gözetim altında tutuluyor” dedi.