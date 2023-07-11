Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Sanayisiyle olduğu kadar tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu başarıyla da dikkat çeken İnegöl, 2 yıldır ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapıyor.

İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festival, bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek. Belediye Başkanı Alper Taban, 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin 29 Eylül-01 Ekim tarihlerinde Alanyurt Pazar yerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

FESTİVALİN DUYURUSU YAPILDI

Hayvancılık sektörüyle ilgili eğitim ve seminerler, ırklar arası koç yarışmaları, Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi gibi pek çok renkli etkinliğin de yer alacağı festival, İnegöl Belediyesi uhdesinde İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği ve Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ile İnegöl derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, İnegöl Belediye Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu adına Erkan Filiz, İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği Başkanı Talat Korkut’un da katılımıyla festivale ilişkin basın toplantısı düzenledi.

29 EYLÜL-1 EKİM TARİHLERİNDE ALANYURT SALI PAZARINDA YAPILACAK

Encümen salonunda yapılan basın toplantısında 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali için geri sayıma geçildiğini ifade eden Başkan Taban, “Bu yıl şehrimizde Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizin 3’üncüsünü düzenliyoruz. İnegöl’ümüzde pek çok imkanlar var, fırsatlar var. Sanayisi, tarımı, turizmi… Hayvancılık ayağında da bizler küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi adına birtakım adımlar atmaya çalışıyoruz. İnegöl’ümüzde 60 bin küçükbaş hayvan var. Bu çalışmalarımızı da bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizle taçlandırmış oluyoruz. Festivalimizi bu yıl 29 Eyül-01 Ekim tarihlerinde Cuma, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştireceğiz. Festivalimiz yine her yıl olduğu gibi Alanyurt Salı pazarımızda yapılacak. Festivalimizde Türkiye’nin en başarılı damızlık üreticileri ve ekipman üreticileri yer alacak. Bu yıl da önceki yıllar gibi aynı coşkuya sahne olmasını bekliyoruz” dedi.