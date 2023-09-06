İnegöl’ün 6 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılında kurtuluş etkinlikleri, düzenlenen resmi törenlerle başladı.BURSA (İGFA) - 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İnegöl, kutlu zaferin 101’inci yıldönümünü kutluyor.

Pazar günü dönemin en kanlı çatışmalarının yaşandığı Mustafatepe ile Halhalca Şehitliği bölgesinde yapılan Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ile başlayan 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri, bu sabah 09.30’da gerçekleştirilen resmi törenlerle devam etti.

6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında sabah 09.30’da Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

TOPRAĞA DEĞER KATAN, ÜZERİNDEKİ YAŞANMIŞLIKLARDIR

Anıtta yapılan tören, Belediye Başkanı Alper Taban’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti.

Toprağa değer katanın üzerindeki yaşanmışlıklar olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Taban, “Toprağı vatan yapan ise uğrana verilmiş canlardır. Bizler asırlarca bu topraklar uğruna canını vermiş bir milletiz. Türk milleti, adil bir dünya için ezelden başladığı mücadelesini, ebede karar sürdürmeye yemin etmiş bir millettir. İşte bu mücadele boyunca, üzerinde bulunduğumuz bu topraklar da nice kahramanlıklara şahitlik etti. 6 Eylül 1922 tarihi de İnegöl’ümüzün kahramanlık destanlarından biri. Aynı zamanda kurtuluşun sembolüdür. Aziz milletimiz, 13 ay 26 gün sürecek bu işgali 26 Ağustos 1922’de başlayan ve Milli Mücadelenin kırılma noktalarından biri olan Büyük Taarruz neticesinde kahraman ordumuzla birlikte aşmayı başarmıştır. 6 Eylül 1922 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordumuz İnegöl’e girerek işgale son vermiştir” dedi.