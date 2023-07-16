15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini konu alan 49 fotoğrafın yer aldığı “15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları” fotoğraf sergisi Bursa İnegöl'deki Kent Müzesi'nde 30 Temmuz'a kadar izlenime açık kalacak.BURSA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü kutlamaları kapsamında İnegöl Belediyesi tarafından Kent Müzesinde “15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türk milletinin destansı direnişini konu alan 49 fotoğrafın yer aldığı sergi, vatandaşların izlenimine sunuldu.

Sergiyi Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve AK Partili yöneticiler ile meclis üyeleri ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile devamındaki demokrasi nöbetlerinden görüntülerin yer aldığı fotoğraflar, sergiyi ziyaret edenlere duygusal anlar yaşattı.

Sergi 30 Temmuz Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.