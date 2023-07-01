Bursa'da her bayram ekipleriyle sahada olan İnegöl Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı haftasında günlük ortalama 430 ton evsel atık, bayramın ilk iki günü ise 300 ton kurban atığı topladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramında da kurban atıkları nedeniyle oluşacak kirli görüntü ve kötü kokunun önüne geçmek amacıyla oluşturduğu 20 ayrı ekiple vatandaşların Çözüm Merkezi hatlarına gelen bildirimler üzerine vatandaşların evlerine giderek atıkları tek tek toplayıp bertaraf etti.

Bayram öncesi planladıkları hazırlıkları bayram süresince ekipleri ile birlikte sahada uyguladı.

İlk iki gün boyunca 20 ayrı ekip 60 personel ile merkez mahallelerde kurban atıkları toplayan İnegöl Belediyesi, çalışmalarını tamamlayarak toplamda 300 ton kurban atığı topladı.

ÇÖP VE GERİ DÖNÜŞÜMLER GÜNÜNDE TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çalışmalarına ederken, mahallelerin çöp ve geri dönüşümlerini gününde toplamaya devam edecek. Herhangi bir sorun yaşandığında vatandaşlar 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları üzerinden İnegöl Belediyesi’ne 24 saat ulaşabilecek.

Öte yandan kırsal mahallelerde kurban atık çukuru uygulaması bu yıl da devam ederken, açılan çukurlar kireçlenip dezenfekte edilerek kapatıldı.