Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi; İnegöl Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Müftülük iş birliğinde düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu sona erdi. 45 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalırken, İnegöl Belediyesi paydaş kurumlar; Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İnegöl Müftülüğü iş birliğinde Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Kursu düzenledi.

Kurban ibadetini yerine getirirken hem dini kurallara uygun hem de sağlık açısından önem arz eden konulara tam hakim olacak şekilde vatandaşların kurban kesmesi adına yapılan kurs sona erdi.

Büyük ve küçükbaş hayvan kesimi tüm ayrıntılarıyla teorik ve pratik eğitimlerle kursiyerlere öğretildi.

Kurban Kesim Kursu 5 Haziran’da başlayıp 4 gün teorik eğitimle devam etti. İlk iki gün iş güvenliği eğitimi, üçüncü gün veteriner hekim tarafından kurbanlık alımından kesimine kadar tüm detayların anlatıldığı eğitim ve dördüncü gün ise kurban kesiminin dini kuralları ile bu alanda bilinmesi gerekenler 2’şer saatlik dersler halinde kursiyerlere anlatıldı.

Toplamda 8 saatlik teorik eğitimin ardından bir gün de mezbahada kesim yapılarak pratik eğitim verildi. Kursiyerler uzmanlar nezaretinde ilk kurbanlarını keserek aldıkları eğitimi tamamlamış oldu.