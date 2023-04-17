Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Akpınar Kavşağında Ocak ayında başlattığı düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar 1-2 gün içinde tamamlayarak bayrama kadar hizmete açılacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce de pek çok kez gündeme gelen Yenişehir Caddesi üzerindeki Akpınar Kavşağında yaşanan sorunların giderilmesi adına Ocak ayında İnegöl Belediyesi tarafından çalışma başlatılmıştı.

İnegöl Belediyesi’nin kavşakta başlattığı çalışmada sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sinyalizasyon montajlarını yaptığı, bir yandan da asfaltlama çalışmalarının sürdüğü bölgede, ortadaki dönel kavşak kaldırılarak akıllı kavşak modeline geçildi. Kozluca mevkiini OSB’ye bağlayan kavşağın yol akslarına uygun şekilde düzenlenmesi tamamlanırken, bu çalışma sırasında BOTAŞ’ta bölgedeki hatlarını yenileyip güçlendirdi. Aynı anda altyapı çalışmaları da gerçekleşmiş oldu.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUMU YERİNDE GÖRDÜ

Yenişehir Caddesi üzerinde asfaltlama ve yol çizgileri de büyük ölçüde tamamlandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların son halini yerinde gördü ve bayram öncesi bölgenin tam manasıyla hazır hale geleceğini açıkladı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Taban, “Akpınar kavşağında devam eden çalışmalarla ilgili son durumu yerinde görmek ve bilgilendirmek adına buradayız. Bildiğiniz gibi İnegöl ve Alanyurt’u, dolayısıyla İnegöl ve Yenişehir’i birbirine bağlayan karayolunun üzerindeyiz. Bu karayolunda da özellikle bulunduğumuz aksta sık sık yaşadığımız kazaları hepimiz hatırlıyoruz. Burada dönel kavşak yapısıyla çalışan bir kavşak yapısı vardı ve sürekli olarak kazalar yaşandığını hep birlikte görüyorduk” dedi.

Bölgede akıllı kavşak modelinin uygulandığını hatırlatan Başkan Taban, diğer alt yollara geçişlerin henüz açılmadığını belirterek, bu konuyla ilgili de son düzenlemelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.