Bursa'da İnegöl Belediyesi ile İnegöl Terziler Odası iş birliğinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Hanımeli Alışveriş Şenliği gerçekleştirildi. Kadın esnafların giyimden aksesuara, el emeği ürünlerden gıdaya pek çok kalemde stant kurduğu alışveriş şenliğine ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nin Terziler Odası iş birliğinde bu yıl ikincisini düzenlediği Hanımeli Alışveriş Şenliği büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Pazar günü Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan kameriyeler bölgesinde sabah 10.00 ile akşam 00.00 arasında açık kalan Alışveriş Şenliğinde; giyimden yeme içmeye, hediyelik eşyalardan el emeği ürünlere, organik gıda maddelerinden kozmetiğe pek çok alanda 100 dolayında kadın girişimcinin standı yer aldı.

Bir günlük etkinlikte, stant açan kadın girişimciler yüzde 20 indirimle alışverişe gelen vatandaşların yüzünü güldürdü.

İlçe halkı da etkinliğe gösterdiği ilgiyle kadın girişimcilerin bereketli bir şenlik yaşamasını sağladı. Sabah saatlerinde başlayan alışveriş şenliği için 14.00’da alanda bulunan sahnede açılış töreni gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, İnegöl’ün bereketli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “İnegöl Belediyesi ile İnegöl Terziler ve Benzerleri Odası iş birliğinde Hanımeli Alışveriş Şenliğimizin bu yıl 2’ncisini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle yapılan organizasyonun buradaki girişimci kadınlarımıza, alışveriş yapmak için bugünü bekleyen ilçe halkımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıl Kadınlar Gününde benzer bir organizasyonu düzenlemiştik. İnegöl dinamik bir şehir. Dün hemen yan tarafta fuar alanında 49. MODEF Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımız sona erdi. 6 gün boyunca 70 ülkeden misafirler gelerek şehrimizi ve fuarımızı gezdi. Bugün de burada kadın girişimcilerimize yönelik düzenlediğimiz Hanımeli Alışveriş Şenliği ile İnegöl’ümüzün hareketi, bereketi devam ediyor. Bu organizasyonu da şehrimizin esnafları, kadın girişimcileri adına yerel bir fuar olarak düşünebiliriz” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar fazla kadın girişimci olduğunu, kadınların iş hayatında sadece çalışan değil; yönetici ve girişimci rolleriyle de yer aldığını kaydeden Durmuş Aydın, “Devletimiz de kadınlarımıza bu süreçte büyük destekler veriyor. İş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları için yardımcı oluyor. Bizler de yerel yönetimler olarak bu süreçte şehrimizdeki kadın girişimcileri desteklemekten geri durmamaya gayret ediyoruz. Her an kadın girişimcilerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. İnegöl Belediyesi olarak Terziler Odamız iş birliğinde, şehrimizdeki girişimci kadınlar için fırsat oluşturmak adına bu organizasyonu düzenledik. Alanda 100 stant kuruldu ve 100 dolayında kadın girişimci bugün burada; giyimden yeme içmeye, tuhafiyeden el emeği ürünlere pek çok farklı alanda ürünleriyle renkli stantlar oluşturdular. Öncelikle burada bulunma cesareti gösteren tüm kadın girişimcilerimizi kutluyor, hayallerine ulaşmaları noktasında her an yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ile İnegöl Terziler Odası Başkanı Selim Malçok stantları gezerek hayırlı işler dileklerini iletti. Ardından gün boyu alanda vatandaşların da yoğun katılımıyla alışveriş şenliği devam etti. Binlerce insan stantları ziyaret edip alışveriş yaptı.