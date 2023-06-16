İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın vatandaşlarla bir araya gelerek şehir ve mahalleleri hakkında istişare ettiği Mahalle Buluşmaları, yaz dönemiyle birlikte yeniden başladı. İlk buluşma Süleymaniye mahallesi sakinleriyle gerçekleşti.BURSA (İGFA) - İnegöl yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan yerel belediye, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına yaz dönemlerinde Mahalle Buluşmaları gerçekleştiriyor.

2019 yılında başlayan geleneksel Mahalle Buluşmaları kapsamında, yaz mevsimine girilmesiyle birlikte bu yılın ilk programı Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarlığı arkasında bulunan parkta hazırlanan alanda, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Başkan Taban, gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların talep, istek ve şikayetleri dinlendi.

Amaçlarının istişare ve vatandaşları dinlemek olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Bunu biraz daha yaz dönemiyle beraber yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz mahallelerde büyüğümüzü dinliyoruz, küçüğümüzü dinliyoruz, 7’den 77’ye herkese kulak veriyoruz. Çocuklarımızı da dinliyoruz. Onlar belki de birçok şeye büyüklerden daha kolay erişiyorlar günümüzde. İnternetten, sosyal medyadan, WhatsApp üzerinden, muhtarımız aracılığıyla, bazen sizlerden gelen bilgiler var biz bunların bütününü dijital ortamda topluyoruz. Ancak bunlarla ilgili yaptıklarımız var, eksik kaldıklarımız var, yapmak istediklerimiz var. Ben öncelikle huzurlarınızda muhtarımıza teşekkür ediyorum. Tüm eksik ve aksakları bizlere ulaştırıyor. Yine partimizin çok değerli yöneticileri, meclis üyesi, mahalle temsilcisi var… Her birine çok teşekkür ediyorum. Onlar da düzenli olarak derslerine çalışıyorlar” diye konuştu.

“153 SİSTEMİMİZİ KULLANIN”

İnegöl’ün hızlı gelişimine de değinen Başkan Taban, “Bugün baktığınızda karşımızda kocaman bir şehir, il pozisyonunda bir İnegöl var. Her gün yeni yeni inşaatların yapıldığı, yeni yeni tesislerin, iş yerlerinin yapıldığı bir şehir var burada. Bu minvalde elbette ki sorunlarıyla da büyüyen bir şehir var. Dolayısıyla bu yaşadığımız muhitlerde sizlerin tespit ettiği sorunları bizlere bildirdiğinizde, en azından biz haberdar olmadığımız bir konu varsa onun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. O yüzden benim sizlerden ricam, gördüğünüz sorunları bizlere aktarın. Kurduğumuz güzel bir sistem var, 153 sistemi. Bunları herkesin kullanmasını arzu ediyoruz. Günün 24 saati aradığınızda karşınızda bir muhatabınız var. Bu yönüyle lütfen bu sistemi çalıştırın, iletilerinizi bizimle paylaşın” diye konuştu.

Daha sonra mikrofon vatandaşlar uzatıldı. Programa katılan vatandaşlar sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.