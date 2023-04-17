Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Ramazan ayında hafta sonları iftar öncesi kültür sanat otobüsü ve birbirinden güzel etkinliklerle mahallelere konuk olduğu Mahalle Şenliklerinin finali Cumartesi günü Huzur Mahallesi, Pazar günü ise Alanyurt Yunus Emre Mahallesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında düzenlediği Mahalle Şenlikleri ile çocuklara unutulmaz bir ramazan ayı yaşattı. Maskot ve hediyelerle donatılan Kültür Sanat Otobüsü ile ramazan coşkusu tüm şehri sardı.

Hafta sonları Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere farklı maskotların yer aldığı, eski ramazan eğlenceleri ve yarışmaların yapıldığı Mahale Şenlikleri ile çocuklar ramazan ayının eğlenceleriyle kucaklaştılar. Etkinliklerin finali, geçtiğimiz hafta sonu Huzur Mahallesi ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Yetişkinlerin de keyifle izlediği etkinliklerde, çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Alanda aynı zamanda pamuk helva ve balon dağıtımları da yapıldı.

Sabit bir alandan ziyade şenlik havasını tüm İnegöl’ü saracak şekilde yapmayı planlayan İnegöl Belediyesi, Pazar günü son etkinliği de Alanyurt Yunus Emre Mahallesinde, Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirdi.

Ramazan Mahalle Şenliklileri eğlencesine çocukların ve yetişkinlerin ilgisi yoğun oldu.

Yarışmalarda kazanan çocuklar hediyeleri kaparken, maskotlar ise eğlenceli anlar yaşatmaya devam etti.