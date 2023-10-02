İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Mondi Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş. firmasının üretim bölümünde çalışmak üzere 20 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi'nin İstihdam Merkezi, Mondi Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş. firmasının üretim tesisinde çalışmak üzere 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

MONDİ OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ A.Ş. 20 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Mondi Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş. firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Mondi Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.Ş. firması, üretim bölümünde çalışmak üzere personeller alacak. En az lise mezunu, 18-45 yaş arası kadın ve erkek 20 personel alınacak. Başvurular 04 Ekim Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”