Sevilen çizgi film Rafadan Tayfa’nın sahne gösterisi “Teknolojik Tayfa”, çocukların teknoloji konularında farkındalığını arttırmak amacıyla başlattığı 10 günlük Bursa turnesi kapsamında İnegöllü çocuklarla buluştu. Nikah dairesi önündeki gösteride geleceğin teknoloji yıldızları ve aileleri keyifli dakikalar yaşadı.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özellikle çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa çizgi filminin sahne gösterisi Teknolojik Tayfa’yı Bursa turnesine çıkardı. çocukların teknoloji konularında farkındalığını arttırmak amacıyla başlattığı 10 günlük Bursa turnesi kapsamında Teknolojik Tayfa ekibi Pazar günü İnegöl’e geldi.

Rafadan Tayfa’nın yeni sahne gösterisi olan Teknolojik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde İSF Sanat ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla çıktığı Bursa turu kapsamında Pazar günü 18.00 ve 20.00’da iki ayrı seansla İnegöllülerin beğenisine sunuldu.

Çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan Teknolojik Tayfa’ya, İnegöllüler büyük ilgi gösterdi. Ücretsiz olan Teknolojik Tayfa gösterisine kimi çocuk babası ve annesiyle, kimi çocuklar dedeleri, anneanneleri ve babaanneleriyle katıldı. Bu özelliği ile gösteri adeta 2 yaştan 85 yaşa kadar üç kuşağın bir arada kaliteli vakit geçirmesine olanak sağladı. Bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar; Rafadan Tayfa çizgi filminde yer alan Sevim, Hale, Akın, Mert, Kamil, Hayri ve Teknolojik Tayfa’ya özel olarak tasarlanmış Hayrimatör karakterleri ile şarkılar söyleyip eğlenirken, bilim ve teknoloji konusunda ilgili alanlarda farkındalık kazandılar.

KÖKLERDEN GÖKLERE

Teknolojik Tayfa, Milli Teknoloji Hamlesi hedefine uygun olarak çocukları merkeze alan ve onların bakış açısı ile hazırlanan bir sahne gösterisi. Robotik kodlama otonom araçlar, astronomi, yapay zeka, gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin öneminin vurgulandığı gösteride, bu alanlardaki tarihi birikiminin geleceğe aktarılması felsefesi işleniyor. Teknolojik Tayfa’da, günümüz dünyasına ışık tutan bilim insanlarına atıflar yapılarak çocuklara şarkılar eşliğinde eğlenirken öğrenme fırsatı sunuyor.